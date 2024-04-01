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Malatya Diş Hekimleri Odası Ramazan Ayı İftar Yemeği Düzenledi

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Ramazan ayı nedeniyle Malatya Diş Hekimleri Odası tarafından özel bir otelde geleneksel iftar yemeği verildi. İftar yemeğine diş hekimleri ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

İftar davetine gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Miraçhan İnanmaz, oda olarak her zaman diyalog ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını söyledi.

İftar yemeğinde üyelerle bir araya gelme fırsatı yakaladıklarını sözlerine ekleyen Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Miraçhan İnanmaz, "Diş Hekimleri Odası olarak meslektaş birlikleriyle böylesine özel zaman dilimlerinde bir arada olmaya, fikir alış verişi yapmaya ve dayanışmamızı güçlendirmeye önem veriyoruz. Ramazan ayının manevi iklimi altında düzenlediğimiz iftar soframızda birlik ve beraberliğimizi bir kez daha gözler önüne sermiş olmanın da huzuru içerisindeyiz. Tüm meslektaşlarımıza katılım gösterdikleri için ayrı ayrı saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Geçen yıl yaşanılan asrın felaketi sonrası meslektaşlarıyla dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Miraçhan İnanmaz, geleneksel olarak düzenledikleri iftar programında bu dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadıklarından bahsetti. Konuşmasının sonunda deprem yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ettiklerini hatırlatan Başkan İnanmaz, "6 Şubat depremlerinden sonra meslektaşlarımızla güzel bir birliktelik örneği sergiledik. Yaşadığımız acı dolu günler münasebetiyle geçtiğimiz yıl ne yazık ki iftar programı yapamamış ve bunun burukluğunu hep birlikte yaşamıştık. Ancak şükürler olsun ki bu yıl iftar soframızı kurduk ve dualarla oruçlarımızı açarak birlikte aynı duyguları yaşamış olduk. Meslektaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam ediyoruz. Buradan bir kez daha 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Cenabı Allah böylesine büyük felaketlerden hepimizi korusun ve muhafaza etsin" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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