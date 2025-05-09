DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
PKK'nin kongresi sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır

PKK kongresi sonrası sürecin mimarı MHP'den ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç

Malatya'dan Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Malatya'dan Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'dan hacı adayları, duygusal anlarla kutsal topraklara uğurlandı. Yakınlarıyla vedalaşan adaylar, dualar eşliğinde Medine ve Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı.

Malatya'dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları, dualar ve tekbirler eşliğinde uğurlandı.

Malatya'dan düzenlenen uğurlama programında, yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları duygusal anlar yaşadı. Gözyaşları ve dualar eşliğinde uçakla İstanbul'a ardından kutsal topraklara uğurlanan kafile, ilk olarak Medine'ye gidecek, ardından Mekke'ye geçerek hac ibadetlerini yerine getirecek.

Hac kafilesine eşlik eden sorumlu Mehmet Atalan, yaptığı açıklamada, bu kutsal yolculuğun tarif edilemez duygular yaşattığını belirterek, "Rabbim bu mübarek beldelere gitmeyi isteyen tüm Müslümanlara en kısa zamanda nasip etsin." diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.