Malatya'daki 5,9 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Elazığ'da Okullar Tatil Edildi
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ'da okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında Elazığ'da okullar 1 gün tatil edildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrasında Elazığ'da okullar 16 Ekim Çarşamba günü tatil edildi. - ELAZIĞ