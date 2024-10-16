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Malatya'daki 5,9 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Elazığ'da Okullar Tatil Edildi

Malatya'daki 5,9 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Elazığ'da Okullar Tatil Edildi
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ'da okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında Elazığ'da okullar 1 gün tatil edildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrasında Elazığ'da okullar 16 Ekim Çarşamba günü tatil edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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