Malatya'da Yolda Gürültüyle Görülen Ayı Şaşırttı

Malatya'da yola çıkan ayı kameraya yansıdı

MALATYA - Malatya'da seyir halindeki aracın önüne aniden çıkan ayı, köy sakinlerini şaşkına çevirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Arapgir ilçesi ile Elazığ'ın Ağın ilçesi arasında yer alan Yedibağ Mahallesinde seyir halindeki bir aracın önüne ayı çıktı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Volkan Şahin isimli vatandaş, köy yolunda ilerlediği sırada aracının önüne çıkan ayıyı görüntüledi. Köyde ilk kez ayı görüldüğü belirtilirken bu anları kayda alan Şahin, "Bir ayımız eksikti" diyerek sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa süreli yol kenarında koşan ayı daha sonra istinat duvarından atlayarak izini kaybettirdi.

Yiyecek bulmak için yola indiği düşünülen ayı kayıplara karışırken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.