Malatya'da Yılbaşı Kutlamaları Protesto Edildi

Güncelleme:
Malatya ‘da Kudüs Kardeşlik Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte yılbaşı kutlamaları protesto edildi.

Malatya İnönü Caddesi üzerinde "Eğlence değil vicdan zamanı... Dünyada çocuklar katledilirken eğlence yapılmaz" pankartı ardında, "Hamas'a selam direnişe devam", "Şehit Ubeyde yolu yolumuz", "Nehirde denizde özgür Filistin" sloganları ve tekbirler eşliğinde yürüyerek alışveriş merkezi ve oteli önünde toplandı. Kuran okunmasının ardından yapılan basın açıklamasında, "Bugün burada öz değerlerimizden koparılmaya, bize ait olmayan bir kültürün içine hapsedilmeye karşı bir duruş sergilemek için toplandık." denildi.

Grup açıklamanın ardında topluca yaptıkları ibadetin ancak Allah için olduğunu ifade ederek tekbirler eşliğinde eylemi sonlandırdı.

