Malatya'da Vinç Devrildi: 1 Yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan vinç yan yatarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Darende Medişeyh mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan E.T. idaresindeki 42 APM 55 plakalı vinç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilip yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA