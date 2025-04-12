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Malatya'da Üç Araçlı Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Malatya- Elazığ karayolu üzerinde meydana gelen üç araçlı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da üç araçlı trafik kazası: 4 yaralı

MALATYA - Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya- Elazığ karayolu TÜVTÜRK mevkiinde, Y.G. idaresindeki 44 AGS 519 plakalı minibüs, İ.K. yönetimindeki 23 ADU 340 plakalı otomobil ve E.A.'nın kullandığı 06 DCH 542 plakalı araç çarpıştı. Kazada, M.C., M.O., V.K. ve S.G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.G.'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Yerel
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