Bilecik'te "Teröre lanet ve Gazze için acil ateşkes çağrısı" etkinliği düzenlendi

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneğince "Teröre lanet ve Gazze için acil ateşkes çağrısı" programı gerçekleştirildi.

İHH binası önünde toplanan grubun, bölücü terör örgütü ve İsrail aleyhine slogan attığı etkinlikte, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerle İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

Genç İHH üyesi Furkan Engiz, burada yaptığı konuşmada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerin isimlerini okuyarak, Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye'ye kasteden emperyalistlerin kirli emellerine ulaşamayacaklarını belirten Engiz, şunları kaydetti:

"Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. Terör örgütlerini destekleyerek üzerimize salanlarla Gazze'de soykırım yapanlar aynı. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için buradayız. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır."

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.