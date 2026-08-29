Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye gol atan yıldızı alıyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden biri için harekete geçti. İngiliz ekibi, Lyon forması giyen Malick Fofana'yı kadrosuna katmak istiyor.

Fofana, kısa süre önce Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'ye karşı forma giymiş ve rövanş karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin ağlarını havalandırmıştı. Fenerbahçe, Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmıştı.

HULL CITY'DEN 35 MİLYON EURO

Foot Mercato'da yer alan habere göre Hull City, Malick Fofana'nın transferi için Lyon'a 35 milyon euroluk sözlü teklif yaptı. İngiliz ekibi yalnızca Lyon ile görüşmekle kalmadı. Hull City yönetimi, projesini anlatmak ve transfer için ikna etmek amacıyla 21 yaşındaki Fofana ile görüntülü bir görüşme de gerçekleştirdi. Hull City, yaptığı teklif ve futbolcuyla gerçekleştirilen görüşmenin ardından gelecek yanıtı beklemeye geçti.

ROMA İLE PRENSİP ANLAŞMASI VAR

Malick Fofana'nın transferinde Hull City'nin karşısında önemli bir rakip bulunuyor. Genç futbolcunun Roma ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Buna rağmen Belçikalı futbolcunun geleceği henüz kesinleşmedi. Fofana ile ilgilenen diğer kulüpler de transferdeki gelişmeleri takip ediyor.

FONSECA: OYUNCU SATMAMIZ GEREKİYOR

Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca da Le Havre karşılaşması öncesinde Fofana'nın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fonseca, “Oyuncu satmamız gerekiyor ve Malick Fofana da bir seçenek ancak şu anda bizimle birlikte. Le Havre maçında oynamaya hazır. Kararımı verdim, o da kadroda yer alacak.” dedi.

BU SEZON 2 GOL ATTI

Lyon formasıyla bu sezon 5 karşılaşmada görev yapan Malick Fofana, 2 kez ağları havalandırdı. Hull City'nin 35 milyon euroluk sözlü teklifinin ardından gözler Lyon'un ve 21 yaşındaki futbolcunun vereceği karara çevrildi.