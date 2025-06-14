Malatya'da Şantiyede Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

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Malatya'da Şantiyede Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Yangında yaralanan olmadı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da inşaat işçilerinin kaldığı şantiyede yangın

MALATYA - Malatya'da bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tahnebi sokak içerisinde bulunan bir şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 8 konteyner etkilenirken. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Yerel
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