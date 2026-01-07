Haberler

Malatya'da İki Ayrı Operasyonda Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Güncelleme:
Malatya'da düzenlenen iki ayrı operasyonda ruhsatsız silah satışı yapan kişilere yönelik çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

(MALATYA) - Malatya'da ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şahıslara yönelik iki ayrı operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şahıslara yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 13 adet kesici alet, 453 adet fişek ve 1 adet senet ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli şahıs hakkında, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yasal işlem başlatıldı.

