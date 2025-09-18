Malatya'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

(MALATYA)- Malatya'nın Battalgazi ilçesinde park halindeki hafif ticari araç çıkan yangında küle döndü. Olay sırasında çevrede panik yaşanırken, bir zabıta görevlisinin yangın tüpüyle yaptığı müdahale olası faciayı önledi.

Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde park halindeki bir araçtan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüyerek geceyi aydınlattığı olayda çevrede büyük panik yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada görev başında bulunan bir zabıta memuru, cadde üzerindeki bir marketten aldığı yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak facianın büyümesi önlendi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarıyla tamamen söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, yaşanan anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yangının aracın elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.