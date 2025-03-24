Malatya'da Kız Yurdunda Trajik Ölüm

Malatya'da kız yurdunda ölüm

MALATYA - Malatya'da kaldığı kız yurdunun 11'inci katında atladığı iddia edilen öğrencinin ölümü yurdu karıştırdı.

Olay, 21.45 sıralarında Battalgazi İlçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bölgede bulunan Battalgazi Kız Yurdu'nda kalan 20 yaşındaki K.S. kaldığı 11'inci kattaki odasının penceresinden aşağı atladı. Durumun fark edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan K.S. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden K.S.'nin cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.