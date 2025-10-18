Haberler

Malatya'da Kira Yardımı Uygulamasında Yeni Dönem Başladı

Malatya Valiliği, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde kira yardımı uygulamasında değişiklikler yapıldığını açıkladı. Eylül 2025 itibarıyla 'Yerinde Dönüşüm Başvurusu Aktif' olan hak sahiplerine kira yardımı yapılmayacağı duyuruldu.

(MALATYA) - Malatya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde kira yardımı uygulamasında yeni döneme geçildiğini duyurdu. Buna göre, Eylül 2025 kira dönemi itibarıyla "Yerinde Dönüşüm Başvurusu Aktif" olan hak sahiplerine kira yardımı ödemesi yapılmayacak.

Malatya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit ekiplerince "yıkık", "acil yıkılacak", "ağır hasarlı" ve "orta hasarlı" olarak değerlendirilen konutlarda fiilen ikamet eden afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kira yardımı yapıldığı hatırlatıldı.

Yerinde dönüşüm başvurusu aktif olan vatandaşlara Eylül 2025 itibarıyla kira yardımı ödemesi yapılmayacağı, hak sahibi olup yerinde dönüşüm hibe ve kredi yardımından faydalanmayanların ise e-Devlet üzerinden başvurularını iptal etmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, iptal işlemini tamamlayan vatandaşların, Ekim 2025 döneminden itibaren kira yardımından yararlanmaya devam edebileceği ifade edildi.

Açıklamada, yerinde dönüşüm hibe ve kredi yardımından faydalanan vatandaşların da Eylül 2025 döneminden itibaren kira yardımından yararlanamayacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
