Malatya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Güçlü Mesaj

(MALATYA)- Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Malatya Kadın Girişimciler Kurulu, kadına yönelik şiddeti kınadı.

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Malatya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hilal Acı yaptıkları yazılı basın açıklamasıyla kadına yönelik her türlü şiddeti kınadıklarını belirtti.

"Kadına yönelik şiddet; toplum açısından yıkıcı etkisi bulunan küresel bir olgudur"

Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu, "Kadına yönelik şiddet ister kamusal alan ister özel alanda meydana gelsin, kadınların fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik açıdan zarar görmesine ve onurunun zedelenmesine yol açmaktadır. Ayrıca yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı, fiziksel ve duygusal bütünlük hakkı gibi temel insan haklarının ihlal edilmesine yol açan bir insan hakları meselesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadına yönelik şiddet; toplum açısından yıkıcı etkisi bulunan küresel bir olgudur. Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'nin verileri, küresel ölçekte her üç kadından birinin genellikle yakın partnerleri tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya koymaktadır. Resmi verilere göre de son yıllarda Türkiye'deki kadınlarımız bugün, dünden daha yoğun bir biçimde şiddete maruz kalmaktadır. Bu sebeple kadına yönelik şiddetle etkin mücadele için eşgüdümlü ve çok boyutlu çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda kadına yönelik şiddeti önleme mekanizmalarının yanı sıra, temelde eşitsizlikçi toplumsal statünün değiştirilmesi noktasında sosyal politikaların geliştirilmesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

"Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Malatya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hilal Acı ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kadına yönelik şiddet, yalnızca bireysel bir sorun değil; toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutları olan küresel bir insan hakları ihlalidir. Her yıl milyonlarca kadın, fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddete maruz kalmakta, hayallerini, özgürlüğünü ve hatta hayatını kaybetmektedir. Şiddet; bir kadının yaşamını değil, aynı zamanda bir toplumun geleceğini de karartmaktadır. Kadın girişimciler olarak biliyoruz ki, kadınların güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ekonomik bağımsızlık, şiddeti önlemenin en önemli yollarından biridir. Güçlü kadınlar, güçlü aileler ve güçlü toplumlar demektir. Bu nedenle bizler, kadınların eğitimine, istihdamına ve girişimcilik yoluyla ekonomiye katılımına destek olmayı, bu mücadelede bir çözüm yolu olarak görüyoruz. Unutulmamalıdır ki, kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak yalnızca kadınların değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Hep birlikte, adaletin ve eşitliğin hakim olduğu bir dünyayı inşa edebiliriz."