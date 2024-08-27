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Malatya'da İnşaat İşçilerinin Halay Çektiği Anlar Kameralara Yansıdı

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Malatya'da yapılan konutlarda çalışan işçilerin inşaatta halay çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayımlanırken işçilerin stres attığı paylaşımı kısa sürede birçok kez izlendi.

Malatya'da yapılan konutlarda çalışan işçilerin inşaatta halay çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Deprem bölgesi Malatya'da rezerv alanlarında çalışmalar hızla sürerken Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Yeşilevler Sitesinde de bloklar yükselmeye başladı. Bölgedeki çalışmalar aralıksız sürerken cep telefonu ile çekilen bir görüntü ise izleyenleri gülümsetti.

Görüntülerde çalışmaları görüntülemek isteyen ER TV'de Programlar Müdürü Burak Altun cep telefonu ile story çekerken inşaatta 4 işçinin halay çekmesine şahit oldu. Görüntüler sosyal medyada yayımlarken hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu kentte zor şartlar altında çalışan işçilerin bu şekilde stres attığı paylaşımı kısa sürede birçok kez izlendi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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