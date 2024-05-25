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Malatya'da İlk Hacı Kafilesi Dualarla Uğurlandı

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Malatya'da 189 kişiden oluşan ilk Hacı kafilesi, Hac ibadetlerini ifa etmek için kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Malatya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uğurlama programında konuşan İl Müftüsü Ramazan Dolu, hac yolculuğunun önemini vurgulayarak, hacıların dua bekleyen yakınlarına da dua etmelerini istedi.

Malatya'da 189 kişiden oluşan ilk Hacı kafilesi, Hac ibadetlerini ifa etmek için kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Malatya İl Müftülüğü tarafından Yeşilyurt ilçesinde bulunan Cevatpaşa Abuzer Kudret Bor Camii önünde hac ibadetini ifa edecek ilk hac kafilesi için uğurlama programı düzenlendi.

Ahmediye Camii Müezzin Kayyım Mehmet Obuz'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, "Rahman'a, Rahman'ın evine olan hac yolculuğu elbette ki yolculukların en hayırlısıdır. Biliyorum ki heyecan dolusunuz. Bir an önce yola çıkmak istiyorsunuz. Ancak hacca gidecek olanlar, heyecanı kadar hacca gideceklerden dua bekleyen kendilerinin hatırlanmasını isteyen yakınları da en az o kadar heyecanlı sevinçli ve hacı kardeşlerimizden beklentileri var. Bu güzel manzarayı ve bu güzel atmosferi hac yolculuğuna çıkan kardeşlerimizi buradan vedalaşarak dualarını alarak ve güzelce dua ederek uğurlayacağız" dedi.

Hac vazifesinin bir insanın hayatında çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Dolu, "Bu vazifenin yapılması için bu sene siz değerli hacılarımızın seçildiğini sizi uğurlamaya gelen yakınlarınıza ülkemize ve özellikle zulüm gören Gazzeli Müslüman kardeşlerimize dua etmenizi bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

İl Müftüsü Dolu'nun hac yolculuğu boyunca dikkat etmeleri gereken bazı hususlara da değinmesinin ardından Müftü Yardımcısı ve birinci kafile başkanı Hasan Nacar'ın yaptığı duayla hacılar sevinç gözyaşları içerisinde kutsal topraklara uğurlandı.

157 kişiden oluşan ikinci kafile 30 Mayıs 2024 ve 193 kişiden oluşan 3'ncü kafile ise 1 Haziran 2024 tarihlerinde kutsal topaklara uğurlanacak. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hacılar Malatya Müftü Hac Yerel Dünya Güncel Haberler

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