Malatya'da İlk 5 Aylık Güvenlik Bilançosu Açıklandı: Siber Suçlar ve Sentetik Uyuşturucuda Artış

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2026 yılının ilk beş ayında il genelinde yürütülen terör, asayiş, narkotik, göçmen kaçakçılığı, organize suçlar ve siber suçlarla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri açıkladı. Yavuz, asayiş olaylarında azalma yaşandığını, buna karşın siber suçlar ile sentetik uyuşturucu yakalamalarında önemli artışlar görüldüğünü söyledi.

Valilik binasında düzenlenen basın toplantısına İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer de katıldı. "2026 yılının ilk beş ayının emniyet ve asayişe ilişkin meydana gelen olayları, yapmış olduğumuz operasyonları ve faaliyetleri sunmak istiyorum" diyen Vali Yavuz, terör operasyonlarında yüzde 12 azalış olduğunun belirterek, "Terörle mücadelede kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. 2026 yılı içerisinde 29 olay ve operasyon gerçekleştirilmiş, 78 zanlı gözaltına alınmış, 20 kişi tutuklanmış, 45'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2025 yılıyla kıyasladığımızda yüzde 12 oranında bir azalış meydana gelmiştir" dedi.

"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK YEDİ OPERASYON"

Göçmen kaçakçılığına yönelik yedi operasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Yavuz, şu bilgileri paylaştı:

"Organizatörlere yönelik olarak yedi operasyon gerçekleştirilmiş, 10 organizatör yakalanmış, iki organizatör tutuklanmış, bir organizatör adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu dönemde 603 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Özellikle çalışma amaçlı olarak ilimize ve bölgemize gelen yabancıların olduğunu söylemek isterim."

"SENTETİK ECZA YAKALAMALARINDA YÜZDE 109 ARTIŞ"

Sentetik ecza ve sentetik kannabinoid maddelerinde geçen yıla oranla artış olduğunu dikkati çeken Yavuz, şunları söyledi:

"2026 yılı içerisinde bin 94 olay ve operasyon gerçekleştirilmiş, bin 354 zanlı gözaltına alınmış, 259'u tutuklanmış, 400 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2025 yılına kıyasladığımızda operasyon sayısında yüzde 8 oranında bir artış meydana gelmiştir. Gözaltı sayısı bakımından baktığımızda ise yüzde 11 oranında bir artış meydana gelmiştir. Narkotik maddelere biraz değinecek olursak; 2026 yılında 19 bin 198 gram metamfetamin, 396 bin 456 adet sentetik ecza, 14 bin 700 gram sentetik kannabinoid, 2 bin 416 adet ekstazi hap ve 15 bin 738 gram esrar ele geçirilmiştir. Oransal olarak ifade edecek olursak; metamfetaminde yüzde 13 oranında bir azalma meydana gelmiş, sentetik eczada ise hep dikkat çektiğim üzere yüzde 109 oranında yakalamada artış meydana gelmiştir. Bunun yanında sentetik kannabinoid maddesinde de yine yakalama oranında yüzde 311 oranında bir artış meydana gelmiştir. Ekstazi hapta yüzde 17, esrarda ise yüzde 16 oranında artış meydana gelmiştir. Bu alandaki baskımız devam ediyor. Burada dikkat etmemiz gereken konu şudur: Sentetik eczada dramatik bir artış söz konusudur. Dolayısıyla bu alana daha fazla yoğunlaşacağımızı ifade etmek isterim. Sentetik kannabinoid maddesinde de geçen yıla oranla önemli bir artış meydana gelmiştir. Bu da güvenlik birimlerimizin, özellikle narkotik ekiplerimizin daha yoğun çalışacağı anlamına gelmektedir."

"ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELEDE 11 OPERASYON"

Organize suçlarda azalış olduğuna dikkat çeken Yavuz, "2026 yılında 11 operasyon gerçekleştirilmiş, 23 zanlı gözaltına alınmış, 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2025 yılında da yine 11 operasyon yapılmış, 101 gözaltı gerçekleştirilmiştir. Biliyorsunuz, Malatya'nın en önemli organize suç örgütünü 2025 yılında çökertmiş olduk. Bu rakamlar da bunu ifade etmektedir. Dolayısıyla operasyon sayısında herhangi bir değişim olmamakla birlikte gözaltı sayısında yüzde 77, tutuklama sayısında ise yüzde 88 oranında azalış meydana gelmiştir" dedi.

Kaçakçılıkta bir önceki yıla göre azalış olduğunu belirten Yavuz, "Kaçakçılıkla mücadelede 2026 yılında 79 operasyon gerçekleştirilmiş, 101 zanlı gözaltına alınmış, 5'i tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Operasyon sayısında 2025 yılına göre yüzde 11 oranında, gözaltı sayısında ise yüzde 15 oranında azalış meydana gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

"ASAYİŞ OLAYLARINDA YÜZDE 7,3 AZALMA"

Asayiş olaylarında azalış olduğunu belirten Yavuz, " 2026 yılının ilk beş ayında 9 bin 6 olay meydana gelmiş, 2025 yılında ise 9 bin 724 olay meydana gelmiştir. 2025 yılı ile 2026 yılını kıyasladığımızda olay sayısında yüzde 7,3 oranında azalış meydana gelmiştir. Bu dönemde 3 bin 517 zanlı gözaltına alınmış, 267 kişi de tutuklanmıştır. Dolayısıyla 2025 yılı ile kıyasladığımızda olay sayısında yüzde 7,3, gözaltı sayısında yüzde 23, tutuklanan şahıs sayısında ise yüzde 28 oranında azalış sağlanmıştır" dedi.

"SİBER SUÇLARDA BELİRGİN ARTIŞ"

Dijitalleşmeyle birlikte siber suçlarda artış yaşandığına vurgu yapan Yavuz, şu verileri paylaştı:

"2026 yılında 1577 terör iltisaklı hesapla ilgili çalışma yapılmış, 927 şahıs tespit edilmiştir. 2025 yılıyla kıyasladığımızda çalışma yapılan hesap sayısında yüzde 39, tespit edilen şahıs sayısında ise yüzde 100 oranında artış meydana gelmiştir."

"GÜVENLİ OKULLAR PROJESİ KAPSAMINDA 4 BİN 582 OKUL VE YURT DENETLENDİ"

Güvenli Okullar Porejesi kapsamında yürütülen faaliyetler konusunda ise Yavuz, şunları söyledi:

"1 Ocak - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında 4 bin 582 okul ve yurt denetledik. Okul çevrelerindeki iş yerlerini 5 bin 721 kez denetledik. Okul çevrelerinde bulunan park, bahçe ve metruk binaları 17 bin 722 kez kontrol ettik. Ayrıca okul çevrelerinde GBT uygulaması yaparak 21 bin 204 kişinin sorgulamasını gerçekleştirdik. Bu kapsamda 3 bin 614 ekip ve 6 bin 965 personelimizi görevlendirdik. Yine okul çevrelerinde 13 bin 937 aracı kontrol ettik. Bunun yanında 7 bin 352 okul servisini denetledik ve kurallara uymayanlarla ilgili gerekli idari para cezalarını uyguladık."

Kaynak: ANKA