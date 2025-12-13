Haberler

Malatya'da "Huzur 44" Uygulaması: 44 Noktada Eş Zamanlı Denetim

Malatya Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği 'Huzur 44' uygulaması çerçevesinde binlerce şahıs ve araç sorgulanarak umuma açık iş yerleri denetlendi. Kontrollerde ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

(MALATYA )- Malatya Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven ortamının korunması amacıyla dün saat 19.30–00.00 saatleri arasında kent genelinde yapılan "Huzur 44" uygulamasında 4 bin 161 şahıs ve bin 55 aracın sorgulandığını, 116 umuma açık iş yerinin kontrol edildiğini bildirdi.

Malatya'nın 13 ilçesinde eş zamanlı olarak 44 noktada ve umuma açık iş yerlerinde yapılan denetimlere 444 personel katıldı. Uygulamalar kapsamında 4 bin 161 şahıs ve bin 55 araç sorgulanırken, 116 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca 2 yoklama kaçağı şahıs hakkında tutanak düzenlendi. Denetimler sırasında kapalı alanda sigara içilmesi ve sigortasız işçi çalıştırılması gerekçesiyle 2 iş yerine işlem yapıldı. Trafik yönünden ise 83 araca idari para cezası uygulandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte var olan huzur ve güven ortamını korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

