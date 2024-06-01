Üye Girişi
Haberler

Malatya'da İsrail'in Filistin'deki katliamına tepki

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da hekimler ve sağlık çalışanlarının düzenlediği 'Sessiz Yürüyüş' eylemi, İsrail'in Filistin'deki katliamına tepki göstermek için 29. haftasında da devam etti. Vatandaşlar, İsrail'in Gazze ve Refah'ta yaptığı soykırıma karşı yürüyerek katliamı kınadı. Basın açıklamasında, Gazze'de 15 bini çocuk olmak üzere 46 bin insanın öldüğü, 80 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 2 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi.

İsrail'in Filistin'deki katliamına tepkiler tüm dünyada sürerken Malatya'da da hekimler ve sağlık çalışanlarının "Sessiz Yürüyüş" eylemi 29'uncu haftasında da devam etti.

Malatya'da bir araya gelen vatandaşlar, "Hekimler ve sağlık çalışanları terör soykırım ve işgale karşı yürüyor" sloganıyla İsrail'in Gazze'de ve Refah'ta yaptığı soykırıma tepki gösterdi.

Eski İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünden başlayan yürüyüş ile Kernek Karagözlüler Camii önüne kadar yürüyen vatandaşlar katliamı kınadı.

Burada basın açıklamasından önce kısa bir konuşma yapan Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan, 29 haftadır bu yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirterek, Gazze'nin kazandığını ama dünyanın bu imtihanı kaybettiğini söyledi.

Doç. Dr. Özkan'ın konuşmasının ardından İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5'inci Sınıf Öğrencisi Ruveyda Ümmügülsüm Ünal basın açıklaması yaptı. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 15 bini çocuk 46 bin insanın katledildiğini belirten Ünal, "80 bini aşkın kişi yaralı ve sakat kaldı. 2 milyon kişi yerinden edildi. Gazze de sağlık hizmeti durdu. 33 hastane, 55 sağlık tesisi saldırılarda kullanılmaz hale geldi. 160 sağlık tesisi, 130 ambulans hedef alınıp yok edildi. 496 sağlık personeli şehit oldu. 310 sağlık personeli tutuklandı" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin Malatya İsrail Çocuk Refah Gazze Dış Politika Yerel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı

Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı

 Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
title