Malatya'da Evcil Hayvan Sahipleri Veterineri Şikayet Etti, Savcılık "Kasıt Yok" Diyerek Takipsizlik Verdi

Malatya'da bir özel veteriner kliniğinde uygulanan tedavi sonrası evcil hayvanlarını kaybeden vatandaşlar, veteriner hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise kasıt olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Savcılık kararında, "tıbbi uygulama hataları dışında hayvana zarar vermek maksadıyla kasten eylemde bulunduğuna dair delil olmadığına" işaret edildi.

Malatya'da Emekliler Parkı'nda toplanan vatandaşlar, hizmet veren özel bir veteriner kliğinin evcil hayvanlarına yanlış tedavi uyguladığını iddia ettiler.

Kenan Hasçelik, "Kısırlaştırılmak üzere veterinere götürdüğümüz köpeğimizin iki ay sonra kısırlaştırılmadığı ortaya çıktı. Köpeğimiz çok büyük ve riskli bir ameliyattan geçecek ki yeniden sağlığına kavuşsun. Elimizde bütün raporlar var" dedi.

"KEDİMİZE ANESTEZİNİN FAZLA VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI"

Kedisini kaybeden Nilüfer Çalışkan, "11 aylık kedimiz orada yapılan yanlış bir tedavi ve ameliyat sonucu iki gün içerisinde hayatını kaybetti. Veteriner hiçbir şekilde sorumluluk almadı. Rahatsızlanan hayvanımızı götürdüğümüzde 'yediği bir şeyden olmuştur' dedi. Başka bir kliniğe götürdük. Orada yapılan tetkikler sonucu anestezinin fazla verildiği, o nedenle ciğerlerinin su topladığı teşhisi konuldu" dedi. Çalışkan, aynı veterinerde buna benzer birçok olayın yaşandığını savunarak, "Bu tür durumlar aynı veterinerde çok fazla yaşanıyor. Veteriner bununla ilgili hiçbir şekilde sorumluluk almıyor. Kendisini tanıyanlara olumlu yorumlar yaptırtarak, iyi bir veteriner imajı oluşturmaya çalışıyor. Konuyla ilgili Malatya Veterinerler Odası'na şikayette bulunduk. Oradan bir sonuç bekliyoruz. Ona göre hukuki yollara da başvuracağız."

"120-150 LİRAYA YAPILAN AŞIYI 40-50 LİRAYA YAPIYOR"

Veterinerin fiyatları bir hayli düşük tuttuğunu ifade eden Çalışkan, "Normal veteriner kliniklerinde 150 liraya yapılan aşıları 40-50 liraya yapıyor. Bu da doğal olarak insanlara cazip geliyor. Biz de o yüzden gidiyorduk. Biraz düşününce belki de aşı yapmıyordu. Normalde 120-150 liraya yapılan bir aşı neden 40-50 liraya yapılsın? Bin, bin 500 liraya yapılan bir operasyon neden 400 liraya yapılsın? Mutlaka bir şeyler eksik" iddiasında bulundu.

"ELİMİZE SERUM SIKIŞTIRIP GERİ GÖNDERDİLER"

Deniz Ercan da doğum yapmak üzere olan kedilerini veterinere götürdüklerini ifade ederek, "Bize kedimizin kısırlaştırılacağını söylemişlerdi. Doğumun gerçekleşmesini kabullendik. Sezaryen ile yavrular çıkarıldıktan sonra herhangi bir temizleme ya da enjekte yoktu. Kedimiz ağrısından kıvranıyordu. Bizi eve gönderdiler. Birkaç gün sonra kedimizin ağrıları devam etti ve halsizleşti. Elimize serum sıkıştırıp geri gönderdiler, bize "sizin suçunuz" dediler. Bizi kandırdılar, giden bir can oldu. Yavrular yaşıyor ama anneleri yok" diye konuştu.

"KÖPEĞİMİN ÖLÜM RİSKİ VAR"

İki köpeğini aynı veterinere götürdüğünü anlatan Nilüfer Kaya ise, "Köpeğimin kanaması oldu veterinere götürdük. Kendisi bağırsak kanserine kadar teşhis koydu. Sonra başka bir veteriner aracılığıyla öğrendik ki köpeğim anksiyete hastası. Az kalsın kanserden kemoterapiye kadar yatıyorduk. Benim bir de Pitbullum var, kısırlaştırılması gerekiyordu. Kısırlaştırmak üzere yine buraya gittik. 'Uygun yapacağını' söyledi, biz de oraya gittik. Hayvanımız 4 ay sonra yeniden kızgınlık dönemine girdi. Acil başka bir veterinere götürdük. Hayvanımın ölüm riski var" dedi.

Kaya, veteriner hakkında şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Elimiz sıkı, dava açtık ama takipsizlik verildi. Bu hayvanların bir korunması yok. Bir kez daha 'mesleği kötü kullanma' nedeniyle dava açtık ama arkadaş devlet memuru olmadığı için bundan kurtarıyor. Bu sefer, 'Bu arkadaş işi bilmiyor' iddiasıyla dava açtık. Arkadaşlar siz de böyle dava açın. Sonuna kadar bu işin peşindeyim. Hayvanım şu an anestezi alamıyor çünkü ölüm riski var" diye konuştu.

"KÖPEĞİMİZİN KISIRLAŞTIRILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Gazeteci Kenan Hasçelik de, "Kısırlaştırılmak üzere veterinere götürdüğümüz köpeğimizin iki ay sonra kısırlaştırılmadığı ortaya çıktı. Köpeğimiz çok büyük ve riskli bir ameliyattan geçecek ki yeniden sağlığına kavuşsun. Elimizde bütün raporlar var" dedi.

SAVCILIK: TIBBI UYGULAMA HATALARI DIŞINDA KASTEN EYLEMDE BULUNDUĞUNA DAİR DELİL YOK

Gamze Demiryürek'in söz konusu veterinerle ilgili olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na 27 Nisan'da yaptığı suç duyurusu, savcılık tarafından 31 Mayıs'ta kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile kaphatıldı. Savcılık kararında, "tıbbi uygulama hataları dışında hayvana zarar vermek maksadıyla kasten eylemde bulunduğuna dair delil olmadığına" işaret edildi.

ANKA / Yerel