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Malatya'da Düzensiz Göçle Mücadelede Mobil Noktalar Etkili Oluyor

Malatya'da Düzensiz Göçle Mücadelede Mobil Noktalar Etkili Oluyor
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, mobil göç noktaları aracılığıyla 24 bin 196 yabancının kontrol edildiğini ve 516 düzensiz göçmenin tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini açıkladı. Vali Yavuz, düzensiz göçle mücadelede kararlılığın sürdüğünü vurguladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, il genelinde mobil göç noktaları aracılığıyla bugüne kadar 24 bin 196 yabancının kontrol edildiğini, 516 düzensiz göçmenin tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini söyledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kernek Meydanı'nda bulunan Mobil Göç Noktası'nda yaptığı basın açıklamasında, düzensiz göçle mücadelede yürütülen çalışmalara dair bilgiler verdi. Vali Yavuz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda 4 Aralık 2023 tarihinde hizmete giren Mobil Göç Noktalarının, şehirdeki göçmen denetiminde etkin rol oynadığını belirtti. Vali Yavuz, "İlimizde mobil göç noktası araçlarıyla 24 bin 196 yabancı kontrol edilmiş, bunlardan 516 düzensiz göçmen olduğu tespit edilerek geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir. Ayrıca Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezlerini (GÖKSEM) faaliyete geçirdik. Bu merkez, tespit ettiğimiz düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezlerine gönderilinceye kadar misafir edildikleri ve işlemlerinin yapıldığı bir alanı ifade etmektedir" dedi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 1 yıl içinde 52 operasyon düzenlendiğini aktaran Vali Yavuz, bu operasyonlarda 89 organizatörün yakalandığını, 21'inin tutuklandığını ve 36'sının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 705 düzensiz göçmenin de geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini kaydetti.

Vali Yavuz, Malatya'da düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ve şehrin güvenliğinin sağlanması adına yoğun çalışmalar yapıldığını vurguladı. Geçici koruma altında bulunanlar haricinde kayıtsız düzensiz göçmenlerin şehirde barınmasına izin verilmediğini belirten Yavuz, devletin düzensiz göçü kaynağında önlemeye yönelik politikalar izlediğini de hatırlattı.

"Her yabancı düzensiz göçmen değildir"

Vali Yavuz, ülkenin turistik bir bölge olması nedeniyle her yabancının düzensiz göçmen olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Mobil Göç Noktaları sayesinde turistlerle düzensiz göçmenlerin ayırt edildiğini belirterek, turistlerin kontroller sonrası misafir olarak kabul edildiğini, düzensiz göçmenlerin ise geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini söyledi. Yavuz, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ve Mobil Göç Noktalarının teknik donanımlarıyla denetimlere katkı sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

"Teknik donanımlı mobil araçlarla denetimler artacak"

Mobil Göç Noktalarının teknik açıdan donanımlı olduğunu ve göçmen kontrollerinin sıkı bir şekilde yapıldığını belirten Vali Yavuz, mobil göç araçlarının sabit bir noktada kalmayacağını ve yer değiştirerek denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti. Vali Yavuz, "İçinde teknik sistemlerin bulunduğu, sorgulama yapabildiğimiz mobil araçlarımız ilimizde hizmetine devam edecek. Denetimlerimizi ve kontrollerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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