Özköse: 'Dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli Malatya'nın gururu oldu'

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli operasyonunun Malatya ve Türkiye adına tarihi bir başarı olduğunu belirterek, Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile ekibini kutladı.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde Prof. Dr. Sezai Yılmaz başkanlığındaki ekip tarafından başarıyla gerçekleştirilen dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Operasyonun Malatya'nın sağlık alanındaki marka değerini uluslararası ölçekte güçlendirdiğini belirten Özköse, gerçekleştirilen tarihi başarının hem tıp dünyası hem de organ nakli bekleyen hastalar için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Özköse, açıklamasında, "İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamız ve kıymetli ekibinin başarıyla gerçekleştirdiği dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli operasyonu, Malatya'mızın ve ülkemizin sağlık alanındaki gücünü bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Toplam 8 alıcı ile 8 vericinin eş zamanlı olarak yer aldığı ve 16 ameliyatın aynı anda gerçekleştirildiği operasyonun dünya tıp literatürüne geçen önemli bir başarı olduğuna dikkat çeken Özköse, "Bu tarihi operasyon yalnızca tıp dünyası açısından değil, uzun süredir nakil bekleyen hastalar için de büyük bir umut olmuştur" ifadelerini kullandı.

Devlet hastanesinde, devletin yetiştirdiği hekimler tarafından gerçekleştirilen bu başarının Türkiye'nin sağlık alanında ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdiğini kaydeden Özköse, Malatya'nın artık sadece kayısıyla değil, sağlık alanındaki başarılarıyla da anılması gerektiğini belirtti.

Şehri uluslararası alanda temsil eden bu tür çalışmaların daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Özköse, "Bu başarılar hem memleketimize hem de ülkemizin sağlık alanındaki vizyonuna önemli katkılar sunmaktadır" dedi.

Ahmet Özköse, açıklamasının sonunda başta Prof. Dr. Sezai Yılmaz olmak üzere operasyonda görev alan tüm sağlık çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı