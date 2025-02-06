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Malatya'da Deprem Şehitlerini Kaybeden Ailenin Acısı Dinmiyor

Malatya'da Deprem Şehitlerini Kaybeden Ailenin Acısı Dinmiyor
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6 Şubat depremlerinde yıkılan Hakimbey Apartmanı'nda, 4 aile ferdini kaybeden Kemal ve Nermin Herdilli çifti, dinmeyen acılarını dile getirdi. Malatya'daki deprem felaketinde birçok kişi hayatını kaybetmiş, yaralılar ise hala acı içinde yaşamaktadır.

Malatya'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'nda kızları, 2 torunu ile eniştelerini kaybeden Herdilli çifti, 4 can toprağa verdiklerini belirterek dinmeyen bir acı yaşadıklarını kaydetti.

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde bin 237 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı Malatya'da 6 Şubat'ın acısı hafızalarda tazeliğini koruyor.

Depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin kaybettiği Hakimbey Apartmanı'nda kızları Filiz Uğur (46), torunları Alper Uğur (10), Tuğce Uğur (21) ile enişteleri Orhan Uğur'u (52) kaybeden Kemal ve Nermin Herdilli çifti, bir, iki değil 4 can toprağa verdiklerini belirterek dinmeyen bir acı yaşadıklarını kaydetti.

Bir ayaklarının sürekli Şehir Mezarlığı'nda olduğunu aktaran Herdilli çiftçi, yakınlarının cenazelerine ise depremin 10'uncu gününde ulaşılabildiğini aktararak dinmeyen bir acı yaşadıklarını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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