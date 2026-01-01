2026 Yılının İlk Bebeklerinden Biri Malatya'da Dünyaya Geldi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 00.08'de dünyaya gelen Muhammed Ali bebek, 2026 yılının Malatya'daki ilk bebeklerinden biri oldu.

2026 yılının ilk bebeklerinden biri Malatya'da dünyaya gözlerini açtı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Merkezi'nde 1 Ocak saat 00.08'de gerçekleşen normal doğumla Semra Çoban, beşinci çocuğunu sağlıklı bir şekilde kucağına aldı. 36 yaşındaki anne Semra Çoban ile 40 yaşındaki baba Ali Çoban'ın erkek bebeklerine Muhammed Ali adı verildi. 3 kilo 570 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Anne Semra Çoban, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Beşinci çocuğum oldu. Dört kızım vardı, yılın en güzel hediyesi oldu bizim için. Adını Muhammed Ali koyacağız. Yeni yıla çok mutlu girdik, çok şükür sağlıklı. Hastanede doktorlarımız ve hemşirelerimiz çok iyi ilgilendi, hepsine teşekkür ediyoruz."

Baba Ali Çoban ise, "2026'ya girmeden kısa bir süre önce annemi kaybettim. Bu doğum bana bir teselli oldu, kendimi daha iyi hissediyorum. Mutluyum. Yeni yılın herkese ailesiyle birlikte sağlık ve huzur getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatih Yiğit de, "Hastamız 2026 yılının ilk bebeklerinden birini normal doğumla dünyaya getirdi. 3 kilo 570 gram ağırlığında, dört kız çocuğunun ardından erkek bebek dünyaya geldi. Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi. Aileye sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz." dedi.