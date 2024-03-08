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Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu 8 Mart'ı kutladı

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Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Duygu Hanlıoğlu Levent, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'Kadın emeğinin görünür olduğu bir dünya özlemiyle mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz' dedi.

Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Duygu Hanlıoğlu Levent, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kadın emeğinin görünür olduğu bir dünya özlemiyle mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından basın açıklaması yapıldı. Komisyon Başkanı Av. Duygu Hanlıoğlu Levent, 8 Mart'ın 'Eşit işe eşit ücret' isteyen kadınların bugünkü eşitlik ve adalet mücadelesine ışık tuttuğu dayanışmanın adı olduğunu söyledi. 8 Mart'ın Kadın hakları ihlallerine karşı yaşamın her alanında eşitlik ve adalet talep etme kararlılığı ile kadın mücadelesinin sembolü olduğunu belirten Levent, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kadınların sanat, spor ve bilim dallarında uluslararası arenada elde ettiği başarılarla mücadelemize güç katıyor. Kadınların yıllardır büyük bir inançla ve azimle sürdürdüğü mücadele demokrasinin temellerini oluşturuyor. Malatya Barosu olarak uzun yıllar verilen kadın mücadelesi sonucunda elde edilen kadın hak ve kazanımlarından bizi bir nebze dahi geriye götürecek her türlü söylem, girişim, eylem ve karanlık zihniyetin karşısında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Kadın insan haklarının yaşama geçirildiği, kadının hayatın her alanında erkekle eşit durumda ve özgür bir birey olarak var olduğu, ayrımcılık, yoksulluk ve şiddetin son bulduğu, kadın emeğinin görünür olduğu bir dünya özlemiyle mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz." - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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