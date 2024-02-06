Malatya Baro Başkanlığı, depremde hayatını kaybeden avukatlar için anma programı düzenledi

Malatya Baro Başkanlığı tarafından 6 Şubat asrın felaketinin birinci yılı dolayısıyla depremde hayatını kaybeden avukatlar için bir anma programı düzenlendi. Programda konuşan Türkiye Barolar Birliği Divan Üyesi Gökhan Bozkurt, "Sorumluların tamamı yargı önünde hesap versin, bu acılar bir daha yaşanmasın istiyoruz" dedi.

Malatya Baro Başkanlığı Sosyal Tesisleri önünde gerçekleştirilen anma ve basın açıklamasında, 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden avukatların fotoğraflarının yer aldığı pankart açıldı.

Programda ilk olarak konuşan Malatya Baro Başkanı Av. Onur Demez, aradan bir yıl geçmesine rağmen acıların halen dünkü gibi taze olduğunu söyledi. Demez, "6 Şubat'a kimimiz uyandık kimimiz uyanamadık. Hatıralarımızı, acılarımızı ve yakınlarımızı bırakarak bir yılı geçirmiş bulunuyoruz. Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Yüzyılın afeti olan bu olayda vatandaşlarımız halkımız ve şehrimiz çok ağır hasarlar aldı. Söyleyecek fazla söz yok, sadece bu acıların bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Depremde toplamda 120 meslektaşımızı Malatya'da ise 3 meslektaşımızı kaybettik, hepsini rahmetle anıyorum" dedi.

Anma programına katılan Türkiye Barolar Birliği Divan Üyesi Gökhan Bozkurt ise acıları ellerinden geldiği kadar hafifletmeye çalıştıklarını dile getirerek, " Bir sene önce 65 saniye içerisinde sevdiklerimizi, ailelerimizi, komşularımızı kaybettik, evlerimizi işyerlerimizi kaybettik. Sokaklarında büyüdüğümüz şehirleri hatıraları kaybettik" ifadelerine yer verdi.

Resmi açıklamalara göre aralarında 122 avukatında olduğu 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Bozkurt, "İnsanlarımız şehirlerinde tekrar insan onuruna yaraşır yaşam standartlarına kavuşsun istiyoruz. Sorumluların tamamı yargı önünde hesap versin, bu acılar bir daha yaşanmasın istiyoruz. Yakınları aradan geçen bir seneye rağmen bulunamayan ailelerin sesi duyulsun, en azından bir mezar yerine sahip olsunlar istiyoruz. Kaybedilen uzuvların, bir ömür boyu taşınacak yaraların üzerinin ortalamaya yuvarlanmış bir sayıyla kapatılmasını istemiyoruz. Kaybettiğimiz canlarımızın hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremin birinci yıl dönümünde yaşanan acıların bir nebze olsun giderilebilmesi adına yargılamalarda tüm sorumluların ortaya çıkarılmasını ve en ağır yaptırımların uygulanmasını istediklerini de ifade eden Bozkurt, "Yakınlarını hala bulamayan ailelerin sesi duyulsun istiyoruz. Enkazın insan sağlığına zarar verilmeden, atıklarının çevreye ve doğaya zarar verilmeden tasfiyesini istiyoruz. Yeniden inşa edilecek şehirlerimizin, hatıralarımıza saygı duyularak, tarihi ve kültürel dokuya uyularak kurulmasını istiyoruz. Bütün bunlar yapılırken yurttaşların, baroların, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının da içerisinde yer aldığı büyük bir demokratik katılım imkanı sağlanmasını istiyoruz. Yapılacak konutların bir rant dağıtımı mekanizmasına kurban edilmemesini, faaliyetlerin barınma hakkını esas alan bir yaklaşımla gerçekleştirilmesini istiyoruz. Deprem felaketinden etkilenen yurttaşların mağduriyetleri daha fazla artırılmadan, tazmini mümkün olan tüm zararlarının giderilmesini istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA