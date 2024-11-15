Malatya Baro Başkanı'ndan İnşaat Kazalarına Dikkat Çekti

(MALATYA) - Malatya Baro Başkanı Onur Demez, "Son günlerde bizlerin de yapmış olduğumuz araştırmalarda acil servislerde inanılmaz derecede inşaattan düşen, yaralanan işçi kazalarının giderek arttığını duymaktayız ve bununla beraber sadece yaralanmalar değil ölümlü kazaların da meydana geldiğini üzülerek görmekteyiz. Bu kadar fazla kazanın meydana gelmesi bir denetimsizliğin göstergesi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası büyük yıkım yaşayan kentlerde, hızla inşaatlar yükselirken iş kazaları da dikkati çekiyor. Malatya'da geçtiğimiz günlerde bir iskelenin çökmesi sonrası 2 işçinin yaşamını yitirmişti.

Malatya Baro Başkanı Onur Demez, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu süreci üzülerek takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Son günlerde bizlerin de yapmış olduğumuz araştırmalarda acillerde inanılmaz derecede inşaatta düşen, yaralanan işçi kazalarının giderek arttığını duymaktayız ve bununla beraber sadece yaralanmalar değil ölümlü kazaların da meydana geldiğini üzülerek görmekteyiz. Biz elbetteki geçirmiş olduğumuz depremden kaynaklı yeniden imar ve ihya noktasında gerekli tüm gayretin gösterilmesini istiyoruz. Ancak bu inşaatlar bir yandan yükselirken ardımızda cenazeler, sakatlar bırakmadan bu inşaatları yeniden yerine getirmemiz gerekmektedir. Burada görüyoruz ki bu kadar fazla kazanın meydana gelmesi bir denetimsizliğin göstergesi. Gerekli denetimlerin yapılmadığını apaçık bir şekilde ortaya koymakta.

"Kazaların artması denetimsizliğin göstergesi"

Baro olarak bütün vatandaşımızın hukuksal açıdan elbetteki yanındayız, ailelerinin yanındayız. İş kazası geçiren vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk fakat bizler kazadan önce yanında olmak istiyoruz. Kazadan sonra yanımıza gelinmesini istemiyoruz. Bu kazanın yaşanmasını da istemiyoruz ve hatta üzülerek söylüyorum ki bizler bu inşaatlar bittikten sonra oturduğumuz zaman o binaların altında bir cenaze ile oturmak istemiyoruz.

İnşaatlarda baret, kemer, file, ağ bu tür tedbirlerin acilen alınması, bizzat uygulattırılması ve bizzat bu denetimin yapılması gerekmektedir. Bu denetimler yapılmadığı zaman hukuksuzluk devreye girecek ve neticesinde de telafisi olmayan bu şekilde kazalar meydana gelecek, sadece üzülmekten başka elimizden bir şey gelmeyecek.

Bu nedenle bizler bu inşaatlarda denetlemelerin sıkılaştırılarak bir asgari ücretle ekmek parasını çıkarmak uğruna inşaatın tepelerinde çalışan insanların mağdur olmadan, sakat kalmadan, vefat etmeden evlerine ekmek götürmesini diliyoruz. Bu konuda ilgili birimlerin, kurumların derhal denetimlerini arttırmalarını ve bundan sonrasında da herhangi bir kaza meydana gelmeden inşaatların sürmesini diliyoruz."