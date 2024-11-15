Üye Girişi
Haberler

Malatya Baro Başkanı'ndan İnşaat Kazalarına Dikkat Çekti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Baro Başkanı Onur Demez, inşaatlarda yaralanan ve yaşamını yitiren işçi kazalarının arttığını belirterek, denetimsizlik sorununun acil çözülmesi gerektiğini vurguladı. Depremler sonrası inşaatların hızla yükselmesi, iş güvenliği endişelerini de beraberinde getiriyor.

(MALATYA) - Malatya Baro Başkanı Onur Demez, "Son günlerde bizlerin de yapmış olduğumuz araştırmalarda acil servislerde inanılmaz derecede inşaattan düşen, yaralanan işçi kazalarının giderek arttığını duymaktayız ve bununla beraber sadece yaralanmalar değil ölümlü kazaların da meydana geldiğini üzülerek görmekteyiz. Bu kadar fazla kazanın meydana gelmesi bir denetimsizliğin göstergesi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası büyük yıkım yaşayan kentlerde, hızla inşaatlar yükselirken iş kazaları da dikkati çekiyor. Malatya'da geçtiğimiz günlerde bir iskelenin çökmesi sonrası 2 işçinin yaşamını yitirmişti.

Malatya Baro Başkanı Onur Demez, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu süreci üzülerek takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Son günlerde bizlerin de yapmış olduğumuz araştırmalarda acillerde inanılmaz derecede inşaatta düşen, yaralanan işçi kazalarının giderek arttığını duymaktayız ve bununla beraber sadece yaralanmalar değil ölümlü kazaların da meydana geldiğini üzülerek görmekteyiz. Biz elbetteki geçirmiş olduğumuz depremden kaynaklı yeniden imar ve ihya noktasında gerekli tüm gayretin gösterilmesini istiyoruz. Ancak bu inşaatlar bir yandan yükselirken ardımızda cenazeler, sakatlar bırakmadan bu inşaatları yeniden yerine getirmemiz gerekmektedir. Burada görüyoruz ki bu kadar fazla kazanın meydana gelmesi bir denetimsizliğin göstergesi. Gerekli denetimlerin yapılmadığını apaçık bir şekilde ortaya koymakta.

"Kazaların artması denetimsizliğin göstergesi"

Baro olarak bütün vatandaşımızın hukuksal açıdan elbetteki yanındayız, ailelerinin yanındayız. İş kazası geçiren vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk fakat bizler kazadan önce yanında olmak istiyoruz. Kazadan sonra yanımıza gelinmesini istemiyoruz.  Bu kazanın yaşanmasını da istemiyoruz ve hatta üzülerek söylüyorum ki bizler bu inşaatlar bittikten sonra oturduğumuz zaman o binaların altında bir cenaze ile oturmak istemiyoruz.

İnşaatlarda baret, kemer, file, ağ bu tür tedbirlerin acilen alınması, bizzat uygulattırılması ve bizzat bu denetimin yapılması gerekmektedir. Bu denetimler yapılmadığı zaman hukuksuzluk devreye girecek ve neticesinde de telafisi olmayan bu şekilde kazalar meydana gelecek, sadece üzülmekten başka elimizden bir şey gelmeyecek.

Bu nedenle bizler bu inşaatlarda denetlemelerin sıkılaştırılarak bir asgari ücretle ekmek parasını çıkarmak uğruna inşaatın tepelerinde çalışan insanların mağdur olmadan, sakat kalmadan, vefat etmeden evlerine ekmek götürmesini diliyoruz. Bu konuda ilgili birimlerin, kurumların derhal denetimlerini arttırmalarını ve bundan sonrasında da herhangi bir kaza meydana gelmeden inşaatların sürmesini diliyoruz."

Malatya Baro Başkanı'ndan İnşaat Kazalarına Dikkat Çekti
Kaynak: ANKA / Yerel
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladı: TÜİK hesap yapmayı bilmiyor

Bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'e soğuk duş

 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde

Milyonların kilitlendiği asgari ücret zammında fark 4 bin 508 TL
Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?

Yeni imajını gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Paşinyan?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE) Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir? MALATYA'DA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç? EFT, FAST işlemlerinde ek ücret kalkıyor mu? Masterchef 15 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hangi parti asgari ücret ne kadar zam istiyor? Meclis'te 2025 asgari ücret senaryoları! A101 15 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 15 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.