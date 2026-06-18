'Otobüslerde yangın söndürme sistemi lüks değil, zorunluluk olmalı'

Yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte son zamanlarda artan araç yangınlara karşı uyarılarda bulunan Makine Mühendisi Umut Barış Ballıkaya, "Otobüs ve ağır vasıta araç yangınlarının en yaygın nedenleri arasında elektrik tesisatı arızaları, motor bölümündeki yağ ve yakıt kaçakları, aşırı ısınan fren sistemleri, alternatör arızaları ve bakımı ihmal edilen mekanik ekipmanlar yer almaktadır. Yolculuk öncesinde ayrılacak 30 dakikalık bir kontrol, can kayıplarının önüne geçebilir" dedi.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ve yaz sezonunun başlamasıyla birlikte birçok sürücü uzun yolculuklara çıkmaya başladı. Artan sıcaklıklar ve yoğun araç kullanımı ise özellikle bakımı ihmal edilen araçlarda yangın riskini artırdı. Makine Mühendisi Umut Barış Ballıkaya ise araç yangınlarına karşı yola çıkacak sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Ballıkaya, "Düzenli bakım, etkin denetim ve doğru teknik uygulamalarla bu risklerin büyük ölçüde önüne geçmek mümkün. Otobüs ve ağır vasıta araç yangınlarının en yaygın nedenleri arasında elektrik tesisatı arızaları, motor bölümündeki yağ ve yakıt kaçakları, aşırı ısınan fren sistemleri, alternatör arızaları ve bakımı ihmal edilen mekanik ekipmanlar yer almaktadır. Artan yakıt maliyetleri nedeniyle bazı sürücülerin kaçak yakıt kullanımına yöneldiği de bilinmektedir. Halk arasında '10 numara yağ' olarak bilinen ürünlerin kullanılması ve egzoz emisyon sistemlerinin devre dışı bırakılması, motor sıcaklığını artırarak yangın riskini ciddi şekilde yükseltmektedir" diye konuştu.

"Uzun yol öncesi mutlaka kapsamlı bakım yaptırılmalı"

Özellikle yaz aylarında yükselen hava sıcaklıkları ve araçların tam kapasite yolcu ile yük taşıması nedeniyle motor, fren ve elektrik sistemlerinin daha fazla zorlandığını aktaran Ballıkaya, "Uzun süre mola verilmeden kullanılan araçlarda meydana gelen aşırı ısınma, hem mekanik arızalara hem de yangınlara davetiye çıkarmaktadır. Bu nedenle yalnızca ticari araçlar değil, özel araç sahipleri de uzun yol öncesinde mutlaka kapsamlı bir bakım yaptırmalıdır. Fren sistemleri, lastikler, motor yağı, soğutma suyu, akü, farlar, silecekler ve klima sistemi kontrol edilmeden yola çıkılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Partikül filtresinin yılda en az bir kez temizlenmesi önem taşıyor"

Dizel araçlarda partikül filtresinin zamanla kirlenmesinin ciddi motor arızalarına ve yangınlara neden olabildiğine işaret eden Ballıkaya, şunları kaydetti:

"Partikül filtresinin yılda en az bir kez temizlenmesi önem taşımaktadır. Sürücülerin yaptığı önemli hatalardan biri de uzun kullanım sonucu aşırı ısınan fren disklerine ve jantlara soğuk su tutmaktır. Bu son derece yanlış bir uygulamadır. Ani sıcaklık değişimleri metallerde çatlak oluşumuna yol açabilir ve ilerleyen süreçte ciddi güvenlik sorunlarına neden olabilir."

"Otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi yaygınlaştırılmalı"

Sözlerini sürdüren Ballıkaya, "Otobüslerde yangın riskini azaltmak amacıyla motor bölümlerine yerleştirilen otomatik yangın algılama ve söndürme sistemlerinin yaygınlaştırılması artık bir tercih olmaktan çıkarılarak zorunlu hale getirilmelidir. Yangının ilk dakikalarında yapılacak otomatik müdahale, can kayıplarını ve büyük maddi zararları önlemede son derece etkili bir yöntemdir. Ayrıca polis, jandarma, trafik ekipleri, üniversiteler, Makine Mühendisleri Odası, itfaiye teşkilatları, şoför odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle ülke genelinde kapsamlı denetim ve eğitim programları hayata geçirilmelidir" açıklamalarına yer verdi.

"30 dakikalık kontrol, can kayıplarının önüne geçebilir"

Yol güvenliğinin kontak çevrildiği anda değil, aracın bakımı yapıldığı anda başladığını vurgulayan Ballıkaya, şunları da ekledi:

"Yolculuk öncesinde ayrılacak 30 dakikalık bir kontrol, can kayıplarının önüne geçebilir. Güvenli ulaşım için teknik kurallara uymak, periyodik bakımları aksatmamak ve uzmanların uyarılarını dikkate almak hepimizin ortak sorumluluğudur."

"Yan sanayi ve çıkma parça kullanmanın sonuçları çok daha ağır olabilmekte"

Yan sanayi ya da çıkma parça kullanmanın riskine de değinen Ballıkaya, "Artan bakım, yedek parça ve yetkili servis maliyetleri nedeniyle bazı araç sahipleri periyodik kontrolleri geciktirebilmekte veya gerekli parça değişimlerinde yan sanayi ya da çıkma parçalara yönelebilmektedir. Bu tercih ilk etapta ekonomik görünse de ortaya çıkarabileceği can ve mal kayıpları düşünüldüğünde sonuçları çok daha ağır olabilmektedir" diye vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı