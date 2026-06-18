Dört kişi tarafından öldüresiye darbedildi: Olay anı kameraya yansıdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, 4 kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Darbedilen şahıs kanlar içinde kalırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmit ilçesi Kapanönü Çarşısı'nda yaşanan olayda, bir vatandaş, 4 kişi tarafından öldüresiye darbedildi. Şahıslar tekme, tokat ve yumruklarla saldırdıkları vatandaşı yerdeyken de darbetti. Yüzü kanlar içinde kalan şahsın darbedilme anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Şahsın, şüphelilerden şikayetçi olduğu ancak olayı gerçekleştiren kişilerin serbest bırakıldığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı