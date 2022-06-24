Mahallenin su sorunu çözüldü, 2 yıldır sakal uzatan muhtar sakallarını kesti

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesine bağlı en büyük mahallelerden biri olan ve yaklaşık 2 yıldan bu yana içme suyu ile ilgili problem yaşanan Sandal Mahallesi'ndeki su sorunu, MASKİ tarafından giderildi. Su sorunu çözülesiye kadar sakallarını kesmemek için yemin eden mahalle muhtarı Ahmet Gökçe ise, sorunun çözülmesinin ardından sakallarını kesti.

Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi'nde yaklaşık 2 yıldır süren içme suyu sorunu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin titiz çalışmalarıyla çözüldü. Saniyede 10 litre suya kadar ulaşılan Sandal Mahallesi'nde yaklaşık 2 yıl önce 'mahallemdeki su sorunu çözülesiye kadar sakallarımı kesmeyeceğim' diyerek yemin eden ve o günden bu yana sakallarını bir kez olsun kesmeyen Sandal Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe, suyun akmasının ardından sakallarını mahalleli vatandaşlara kestirdi.

Sandal Mahallesi'nin sorunlarını çözmek için göreve geldiği günden bu yana mücadele ettiğini dile getiren muhtar Ahmet Gökçe, yaklaşık 2 yıl önce bir türlü çözüme kavuşamayan içme suyu sorunu için yemin ettiğini söyledi. Gökçe; "Yaklaşık 2 yıldan bu yana mahallemdeki içme suyu sorunu için çözüm aradık. Birçok kez sondaj çalışmaları yapılsa da bir türlü çözüme başarıya ulaşamamıştık. Bende farklı bir yöntem deneyerek mahallemdeki su sorunu çözülene kadar sakallarımı kesmemek için yemin etmiştim. O günden bu yana sakalımı kesmedim. Göğüs hizama gelen sakallarımla su sorununu çözmek için mücadeleyi hiç bırakmadım ve sonunda bu sorunu da çözüme kavuşturduk. MASKİ ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla geç de olsa mahallemizi içme suyuna kavuşturduk. Saniyede 10 litreye ulaşan içme suyu akar akmaz, mahalledeki vatandaşlarımızla birlikte sakallarımızı kestik. Bu süreçte su sorununu çözmek için benimle birlikte mücadele eden öncelikle mahalleli vatandaşlarıma, Kula'mızın gururu Gençlik ve Spor Bakanı'mız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Kaymakamımız Kemal Duru'ya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Alsay'a, Muhtarlık İşleri Kula Şube Müdürü Aydın Topdemir'e, MASKİ Kula Şefi Tuba Ural'a ve MASKİ çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Mahalleli vatandaşlarımıza da içme suyu hayırlı olsun inşallah." ifadelerine yer verdi.

"İnşallah altyapı çalışmaları için başka bir protestoya gerek kalmaz"

Sandal Mahallesi'nin su sorununu çözdüklerini, ancak hala daha altyapı sorununu çözemediklerini dile getiren muhtar Gökçe, buna benzer bir protesto yapmadan mahallenin altyapı çalışmalarının da yapılmasını talep etti. Muhtar Gökçe, "Mahallemizdeki su sorununu çok şükür çözdük. Ancak sırada mahallemizin altyapı sorunu duruyor. Göreve geldiğim günden bu yana defalarca gerekli yerlere başvuru yapmama rağmen mahallemizdeki altyapı sorunu için bir türlü çalışma yapılmadı. Su sorunu için sakal uzatıp protesto yapmıştım, inşallah altyapı çalışmaları için buna benzer bir protestoya gerek kalmadan altyapı sorunu çözülür. 40 yıllık altyapı sorunumuz çözülesiye kadar mücadeleyi bırakmayacağım ve başarıya da ulaşacağım inşallah." ifadelerine yer verdi.