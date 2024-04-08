MAGİNDER, Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki Hasta Yakınlarına İftar Yemeği Verdi

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki hasta yakınlarına iftar yemeği verildi.

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir Kızılay ile birlikte Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bulunan hasta yakınlarına ve öğrencilere verilen iftar yemeğinde bir araya geldiklerini söyledi.

6 Şubat depremi sonrası geçem yıl olduğu gibi bu yılda MAGİNDER ailesi olarak Ramazan ayında vatandaşların yanlarında olduklarını ifade eden Karademir, "Bizle buradaki depremzede vatandaşlarımıza gıda yardımı da yapıyoruz. Ayrıca buradaki vatandaşlarımıza iftar organizasyonlarıyla onlara bir nebze olsa yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bizler her dönem buradaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yanlarında olduğumuzu belirtmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. İş dünyasının buradaki en temel prensibi Malatya'da kalan vatandaşlara yardımcı olmak. Çünkü Malatya'da kalan vatandaşlarımız bizim için çok kıymetli. bu şehri yeniden ayağa kaldırmak için onların ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. İhtiyaç sahibi olan bütün vatandaşlarımızın zor zamanında MAGİNDER ailesi olarak her zaman yanlarında olduk. Ben buradan tüm MAGİNDER ailesine üyelerine teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bugün bu iftarı gerçekleştiriyoruz. Destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya'nın zor zamanlardan geçtiğini de ifade eden Karademir, "Önümüzde bayram süreci var. İnşallah bayramdan sonra Malatya yeniden ayağa kalkacaktır. Bizler de her zaman Malatya'da olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Malatya'da çalışıyoruz, burada kalacağız. Malatya'da olan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. Buradan tüm Malatya halkının tüm İslam aleminin tekrardan bayramını kutluyorum. İnşallah bizi güzel günler bekliyor" diye konuştu. - MALATYA