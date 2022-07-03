Madımak Katliamı'nda Yitirilenler, Mudanya'da Anıldı

Mudanya Belediyesi, 2 Temmuz Sivas Katliamı'nın 29. yılında, Madımak Oteli'nde yitirilen 33 sanatçı ve aydını, şiir dinletisi ile andı.

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın ile müzisyen Haluk Çetin, Madımak'ta katledilen sanatçılara yazılmış ve onların yazdıkları eserleri seslendirdi.

Anma etkinliğine; Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Mudanyalılar katıldı.

Başkan Türkyılmaz, şunları söyledi:

"Bir 2 Temmuz günüydü ve o gün türküler yandı, şiirler yandı. Kendileri gibi düşünmediği, farklı inanç ve fikirlere sahip olduğu için canice yakılarak katledilen yurttaşlarımızı unutmadık, unutmayacağız. Sivas Katliamı'nda hayatını kaybeden aydınlarımız ve vatandaşlarımızı saygı ile anıyorum. 33 aydınımızın ölümünden sorumlu olanların ortaya çıkarılmasını, insanlığa karşı işlenen bu suçun sorumlularının er ya da geç yargılanmasını ısrarla talep edecek ve yitirdiğimiz canların anısını yaşatmayı sürdüreceğiz."

ANKA / Yerel