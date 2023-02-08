Madencinin enkaz altındaki küçük kızla diyaloğu duygulandırdı: Seni kurtaracağız kızım

Zonguldak'tan Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan bir maden işçisinin enkaz altında kalan diyaloğu duygulandırdı. Küçük kızın yüzünü temizleyen madenci, "Bak ben buradayım. Sana kadar geldim. Seni buradan kurtaracağız" dedi. Küçük kız ise gözlerini kapatarak "Birazcık dinleneyim. Elim acıyor" cevabını verdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu çalışan 1801 tahlisiye ve gönül maden işçisi deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalara katıldıktan bu yana çok sayıda yaralı kurtaran madenciler, kurdukları tahkimatlarla göçüklere girerek depremzedelere ulaşmaya çalışıyor.

"BİRAZCIK DİNLENEYİM"

Hatay'da enkaz altında kalan küçük kız ile kendisini kurtarmaya gelen madencinin diyaloğu ise adeta duygulandırdı. Elinin acıdığını söyleyen küçük kıza "Bak ben sana kadar geldim. Birazcık dinlen ama sakın uyuma. Buradan çıktıktan sonra seninle oyun oynayacağız" dedi. Küçük kız ise gözlerini kapatarak "Birazcık dinleneyim. Elim acıyor" cevabını verdi. Maden işçisi ise elleriyle küçük kızın yüzünü temizleyerek "Buraların toz oldu. Yüzünü sileyim. Sen gözlerini kapalı tut. Kızım bak ben senin yanına kadar geldim. Hiç korkma. Biz o elini de çıkartacağız buradan. Sonra ben seni buradan yavaşça çıkartacağım" dedi. Madencilerin ismi öğrenilemeyen kızı kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü.

BAŞKA BİR ÇOCUĞU DAHA KURTARDILAR

Enkaz altında arama kurtarma çalışması yapan bir maden işçisi kurtardığı kız çocuğunu koşarak ambulansa yetiştirdi. Sevinç gözyaşları eşliğinde sağlık ekibine teslim edilen küçük çocuk her şeyden habersiz etrafını seyretti. Üzeri battaniyeyle sarılan küçük kız tedavi altına alındı.