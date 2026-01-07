Haberler

Maden ocağında hayatını kaybeden 8 işçi dualarla anıldı

Maden ocağında hayatını kaybeden 8 işçi dualarla anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde, 7 Ocak 2013 tarihinde taşeron şirketin çalıştığı ocakta meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 8 maden şehidi, kazanın yıl dönümünde dualarla anıldı.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde, 7 Ocak 2013 tarihinde taşeron şirketin çalıştığı ocakta meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 8 maden şehidi, kazanın yıl dönümünde dualarla anıldı.

Sendika Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, 7 Ocak 2013 tarihinde taşeron şirketin hazırlık çalışmalarını yaptığı ocakta meydana gelen kazada şehit olan 8 maden işçisini rahmetle andıklarını ifade etti. Maden şehitleri için Kuran-ı Kerim okunarak, maden ve tüm şehitler için dualar edilmesinin ardından program sona erdi.

TTK Kozlu Müessesesi Uzunmehmet Kuyu başında gündüz vardiyası öncesi düzenlenen törene, sendika yetkililerinin yanı sıra TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Kadir Dalkılıç, İşletme Müdürü Osman Soylu ve madenciler katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez 'ajan' iddialarına ateş püskürdü

Maduro'yu sattığı iddia edilen isim 3 gün sonra sessizliğini bozdu
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Mustafa Bozbey'e saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

Birden sahneye fırlayıp kürsüdeki belediye başkanına böyle saldırdı