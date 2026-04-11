Bilecik'te 'Maarifin Kalbinde Ramazan' yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliği kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Maziden Atiye Ramazan' konulu video, resim ve röportaj yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül programı gerçekleştirildi. Programa Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk de katıldı. Kaymakam Öztürk, farklı kategorilerde derece elde eden öğrencilerle bir araya gelerek başarılarından dolayı tebrik etti ve belge ile hediyelerini takdim etti. Programda, öğrencilerin Ramazan ayının kültürel ve manevi değerlerini yansıtan çalışmalarının büyük beğeni topladığı ifade edildi. Gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin hem sanatsal hem de kültürel yönlerinin gelişimine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizi yaşatan bu tür çalışmalara imza atması bizleri memnun ediyor. Emeği geçen öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı