Lüleburgaz Belediyesi'nin İhtiyaç Sahibi Aileler İçin Ektiği Buğdaylar, Hasat Edildi - Haberler

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Lüleburgaz Belediyesi'nin İhtiyaç Sahibi Aileler İçin Ektiği Buğdaylar, Hasat Edildi

ANKA - Yerel
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Lüleburgaz Belediyesi'nin İhtiyaç Sahibi Aileler İçin Ektiği Buğdaylar, Hasat Edildi

Lüleburgaz Belediyesi’nin kendisine ait tarımsal arazide ektiği buğdaylar hasat edildi. Buğdaylar, un haline getirildikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Lüleburgaz Belediyesi'nin kendisine ait tarımsal arazide ektiği buğdaylar hasat edildi. Buğdaylar, un haline getirildikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Lüleburgaz Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl ekimini gerçekleştirdiği buğdayların hasadı yapıldı. Hasat edilen 75 dönümlük araziden yaklaşık 40 ton buğday çıktı. 75 dönümlük arazide Tarımsal Hizmetler Birimi Uzmanı Necmi İnci ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü gözetiminde yapılan hasada; Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve Belediye Başkan Yardımcıları Leyla Güncer ile Gökhan Kaya Atay da katıldı.

Hasattan yaklaşık 40 ton buğday çıktı. Yüksek verimde çıkan buğdaylar, kısa süre içerisinde un haline getirilecek. Unlar ise paketler halinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Başkan Gerenli, "Ekonomik krizin adeta buhrana dönüştüğü, insanların alım gücünün çok azaldığı, gıdaya ulaşımda çok zorlanılan bu kriz döneminde Lüleburgaz'da tarımsal üretime uygun belediyemize ait arazileri değerlendirerek arkadaşlarımın yoğun çalışmaları sayesinde 75 dönümlük alanda buğday haşatımızı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Belediye'nin buğdayın yanı sıra 380 dönümlük arazide ayçiçeği ve diğer bölümlerde de nohut ekimi yaptığını kaydeden Gerenli, "Komşularımızın ekonomik sıkıntılarının arttığı, maalesef alım güçlerinin çok azaldığı ve gıdaya ulaşımla ilgili sıkıntılar olduğu dönemde çorbada bizim de tuzumuzun olması, paylaşımı, yardımlaşmayı, dayanışmayı artıracak bu projeye imza atmamız ve bunu da gıda üzerinden üretimle yapmış olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

ANKA / Yerel

Murat Gerenli Lüleburgaz Yerel Haberler

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