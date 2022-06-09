Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli, "Ergene" Eyleminde - Haberler

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, fabrikalar tarafından kirletilen Ergene Nehri'nin en çok etkilediği köylerden biri olan Ovacık'ta 20 yıl sonra aynı yer, aynı gün ve saatte düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Başkan Gerenli, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve bölgeyi yaşanmaz hale getiren Ergene Nehri'nin bir an önce temizlenmesi çağrısında bulundu. Öte yandan, Ergene Nehri'nin tamamen siyah aktığı görüldü.

Trakya'nın kanayan yarası, yıllardır fabrikalar tarafından kirletilen ve denetimsizlikler sonucunda kirliliğin yüksek değerlere ulaştığı Ergene Nehri'nin en çok etkilediği köylerden biri olan Ovacık'ta köylüler basın açıklaması yaptı. "Ergenemi geri istiyorum" sloganlarıyla basın açıklamasının yapılacağı nehir kenarına yürüyen köylüler, tam 20 yıl önce aynı gün ve saatte yaptıkları çağrıyı yineledi. Halk, "Artık Ergene temiz aksın" diyerek, yıllardır çağrılarını karşılıksız bırakan yetkilileri göreve davet etti.

"ERGENE'Mİ GERİ İSTİYORUM"

Geniş bir katılımla düzenlenen basın açıklamasında konuşan Başkan Gerenli de Ergene'nin uzun yıllardır kirletilmesine karşın hiçbir önlemin alınmamasına tepki gösterdi. Başkan Gerenli, kirletici kuruluşların iyi bir denetimden geçirilmesi gerektiğini her defasında vurguladıklarını hatırlatarak ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Başkan Gerenli, "20 yıl önce söylediğimiz şu sözü daha yüksek sesle tekrarlıyoruz: 'Ergene'mi geri istiyorum!'" dedi.

NEHİRDE KİRLİLİK HAD SAFHADA

20 yıldan fazla süredir temizlenmesi için adım atılmayan nehrin simsiyah aktığı görüldü. Bununla birlikte içinde hiçbir canlının yaşamadığı nehir, çevresine yaydığı yoğun kötü kokuyla büyük bir çevre kirliliği oluşturuyor.

ANKA / Yerel