Lübnan'dan Türkiye'ye 315 Yabancı Uyruklu Tahliye Edildi

İsrail saldırılarının arttığı Lübnan'daki yabancı uyruklu 315 kişi Lübnan'ın Tripoli Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na geldi. Bugüne kadar Lübnan'dan Taşucu'na toplam 677 yolcu ulaştı.

İsrail'in günlerdir beklenen Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik kara operasyonuna başlaması ile birlikte Lübnan'dan tahliyeler de hız kazandı. İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine saldırı düzenleneceği gerekçesiyle Beyrut'un güneyinde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaparken, bu olay Lübnan'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.

Çok sayıda ülke, vatandaşlarını Lübnan'ı terk etmeleri konusunda uyarırken, Lübnan'da uçuşların askıya alınması ile birlikte yabancı uyruklular deniz yolu ile Taşucu Limanı'na geldi. Lübnan'ın Tripoli Limanı'ndan hareket eden gemi, çeşitli ülke vatandaşlarından oluşan 315 yolcusu ile Taşucu Limanı'na ulaştı.

Limanda işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular aileleri ile birlikte minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyruklu vatandaşların, Türkiye'nin değişik illerindeki havalimanlarından ülkelerine gideceği öğrenildi. - MERSİN