LÖSEV'den Kuğulu Park'ta '8 Mart' kutlaması

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kanser hastası kadınlar ve çocukları ile tedaviyle hastalığı yenen kadınları Kuğulu Park'ta buluşturdu.

LÖSEV tarafından düzenlenen etkinliğe tedavi süreçleri devam eden kanser hastası kadınlar, çocukları, hastalığı yenen kadınlar ile LÖSEV gönüllüsü kadınlar katıldı. Kadınlar, Kuğulu Park'ta mum yakıp, şarkılar söyleyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Çevredeki vatandaşlar da etkinliğe katıldı. LÖSEV'den yapılan açıklamada, "Toplumların geleceği, güçlü bireylerin yetişmesiyle şekillenir. Güçlü bireylerin temelinde ise güçlü kadınlar vardır. LÖSEV'in yüzde 85'i kadınlardan oluşan ekibi, binlerce kadına eğitim, özgüven ve ekonomik bağımsızlık sunarak topluma ilham veriyor. Kanser gibi ağır bir yükle mücadele eden anneler, bu süreçte yalnız olmadığını hisseden kadınlar ve gönüllüler, çatımız altında bir araya gelerek birlikteliğin dönüştürücü gücünü ortaya koyuyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı