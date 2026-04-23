Tedaviye, 'Sinema' molası

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Acıbadem Adana Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören çocuklar, hastane bünyesinde düzenlenen sinema etkinliğiyle, tedavi süreçlerine kısa bir mola verdi. Çocuklar, kendilerini gerçek sinema salonunda hissetmeleri içinde salon özenle hazırlandı. Girişte patlamış mısır ve içeceklerini alan çocuklar, daha sonra görevliler tarafından biletlerinde yazan koltuk numaralarına oturtturuldu.

Çocuklar, kendileri için seçilen animasyon filmi izlerken bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı. Çocuklar, kahkahalarıyla ortamı şenlendirdi.

"Şimdi yavaş yavaş onların açılma dönemi"

Tedavi sürecinin zorluklarına rağmen çocukların moral ve motivasyonunu artırmayı amaçladıklarını belirten Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, "23 Nisan için kemik iliği nakli olmuş çocuklarımız buradalar. Çok uzun zamandır buna hasretler ve böyle bir etkinliğin içerisinde olamadılar. İzole bir hayat yaşadılar, yaklaşık 30 gün hapishane hayatı yaşadılar. Çok büyük kısıtlamalar yaşadılar. Onlar eğlenmeyi hak ediyorlar. Hepsinin kendine özgü hastalıkları vardı, hepsi başarıyla bu uzun ve zorlu dönemi atlattılar. Şimdi yavaş yavaş onların açılma dönemi, sosyalleşme dönemi. Biz de biraz katkı olabilmek için 23 Nisan'ı onlarla kutlamak için bugün burada bir film gösterisi hazırladık" ifadelerini kullandı.

"En büyük sıkıntımız kök hücre bağışı"

Kök hücre bağışının önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Antmen, "Bu çocuklarımızın bir çoğu kök hücre bağışı ile bu donörlere ulaşıyor. TürkKök'te 1 milyon 200 bin bağışçımız var. Bu bağışçılara teşekkür ederiz ama bir sıkıntıdan bahsetmek istiyorum; bağışçılarımızın telefonları çaldığında bir ihtiyacı olan insanımıza doku tipi uyumlu bağışçı olmak istiyor musunuz dendiğinde "Evet, ben bir insanın hayatını kurtarmayı çok istiyorum" demelerini bekliyorum. Şu anda en büyük sıkıntımız, bu donörlerin bir sebepten, çekinmekten bağışçılıktan vazgeçmeleri. Tüm Türkiye'deki herkesin bir çocuğun hayatını kurtarabilmek için bağışçı olmalarını rica ediyorum. Ben bağışçıyım; hem korneam için hem böbreklerim için hem TürkKök'e kök hücre vermek için bağışçıyım. Bu zevki ve süper kahramanlığı tatmalarını istiyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı