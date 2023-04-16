Londra'dan çıktı son durağı Çemişgezek oldu

Bisikletiyle Londra'dan yola çıkan Peter Gostelow'un son durağı Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da öğretmenlik yapan 44 yaşındaki Peter Gostelow, Türkiye turu planladı. Ardından bisikletiyle 4 ay önce yola çıkan Gosterlow, birçok il gezdikten sonra Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine vardı. Gostelow, ilk olarak ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi. Çemişgezekli vatandaşların ilgiyle konuk ettiği Peter Gostelow, geceyi de ilçede geçirdi.

Çemişgezek insanının kendisiyle kurduğu samimi ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren bisiklet tutkunu Peter Gostelow, "Londra'dan 4 ay önce yola çıktım. Gezim planladığım şekilde devam ediyor. Planlarım çerçevesinde İzmir, Antalya, Konya, Kayseri, Divriği, Kapadokya, Arapgir vardı ve bugün de Çemişgezek ilçesine vardım. Buradan sonra da Türkiye'de gezimi bir süre daha sürdürmeyi planlıyorum. Çemişgezek ilçesi tam bir doğa harikası. Doğasıyla birlikte tarihi yapılarda çok ilgimi çekti. Özellikle Urartular dönemine ait Derviş Hücreleri çok ilgimi çekti. Burasıyla ilgili bilgi edindim. Buranın tarihini gittikten sonrada araştıracağım. Çemişgezek ilçesinde kibar ve yardımsever insanlarla karşılaştım. Güzel bir gün geçirdim. İlçeye girer girmez Yunus Yılmaz ağabey benimle sohbet etti. Oğlu İngilizce biliyordu. Uzun süre sohbet ettik. Beni misafir ettikleri için teşekkür ederim. Gecede çay bahçesinde sohbet ettik. Çemişgezek'in anılarımda önemli yeri olacak" diye konuştu. - TUNCELİ