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Gatwick Havalimanı'nda Su Kesintisi: Elektrik Arızası Tuvalet ve Restoranları Vurdu

Gatwick Havalimanı'nda Su Kesintisi: Elektrik Arızası Tuvalet ve Restoranları Vurdu
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Londra'da bir su arıtma tesisindeki elektrik kesintisi nedeniyle Gatwick Havalimanı'nda su hizmetleri aksadı. Tuvalet sifonları çalışmazken, restoranlar kapandı. Havalimanı yönetimi şişe su dağıtımına başladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir su arıtma tesisinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Gatwick Uluslararası Havalimanı'ndaki su hizmetlerinde aksaklık yaşanırken, yolcular tuvaletlerde sifonların çalışmadığını ve restoranlar ile benzer işletmelerin kapandığını bildirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da su arıtma tesisinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Gatwick Uluslararası Havalimanı'nda su hizmetlerinde aksaklık yaşandı. Kesinti nedeniyle İngiltere'nin Heathrow Havalimanı'nın ardından en yoğun ikinci havalimanı olan Gatwick'in iki terminalinde de su tedariki olumsuz etkilendi. Sosyal medyada paylaşım yapan yolcular, aksaklık nedeniyle tuvalet sifonlarının çalışmadığını ve restoranlar ile benzer işletmelerin kapandığını bildirdi.

Su hizmetleri şirketi SES Water, Bough Beech Su Arıtma Tesisi'nde yaşanan elektrik kesintisinin ardından bazı abonelerin düşük su basıncı veya geçici su kesintisiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı. Açıklamada, "Gatwick Havalimanı da durumdan etkilendi. Ekiplerimiz su hizmetini en kısa sürede normale döndürmek için çalışırken, havalimanı yetkilileriyle koordinasyon içinde hareket ediyoruz" denildi.

Gatwick Havalimanı yönetimi ise havalimanı genelinde yolcu ve çalışanlara şişe su dağıtıldığını, yolcuların güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması için ilave önlemlerin devreye alındığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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