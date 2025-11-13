Lokman Hekim Van Hastanesi'nden Deprem Tatbikatı

VAN (İHA) – Lokman Hekim Van Hastanesi, muhtemel bir depreme hazırlık amacıyla gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikat senaryosuna göre, hastanede HAP ( Hastane Afet ve Acil Durum Planı) Başkanı'nın talimatıyla mor kod verildi. İlk etapta hastane yetkililerinin katılımıyla masa başı tatbikatı, ardından ise saha tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği mor kod ilanının ardından, hastane personeli hızlı şekilde acil durum planına geçti. Yaralı olarak hastaneye getirilen afetzedelerin ilk müdahaleleri yapıldı, servislerdeki hastalar güvenli alanlara tahliye edildi.

Senaryo gereği durumu ağır 3 olmak üzere toplam 15 hastanın hastaneye getirildiği ifade edildi. Tatbikatı, Van İl Sağlık Müdürlüğü Afet Birim Sorumlusu Dr. Mevlüt Özgür Acar da takip etti. AFAD ve UMKE ekiplerinin işbirliğiyle yürütülen tatbikatta; arama kurtarma, tahliye ve yaralı transferi uygulamaları gerçeğini aratmadı. Hastane personelinin organize şekilde hareket ettiği, kriz yönetimi ve iletişim koordinasyonunun başarıyla sağlandığı gözlendi.

Lokman Hekim Van Hastanesi yönetimi, bu tür tatbikatların afet bilincini artırdığını ve muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Tatbikata Hastane Genel Müdürü Fatih Doğan, Başhekimi Doç. Dr. Veli Avci, Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Faruk Şaylık, Başhemşire Gamze Gençer Baran, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Saim Şahin, Destek Hizmet Müdürü Ferhat Çetinkaya ve Hasta Hizmet Müdürü Eyüp Çölçimen ile hastane personeli katıldı. - VAN