Liseli gençler, hayvan bakımevini ziyaret etti - Haberler

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Liseli gençler, hayvan bakımevini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Liseli gençler, hayvan bakımevini ziyaret etti

Esenyurt Belediyesi, öğrencilere hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla kedi, köpek, keçi, tavuk, kuş ve tavşan gibi birçok hayvanın yaşadığı bakımevinde liseli gençleri ağırladı.

Esenyurt Belediyesi, öğrencilere hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla kedi, köpek, keçi, tavuk, kuş ve tavşan gibi birçok hayvanın yaşadığı bakımevinde liseli gençleri ağırladı. Barınakta bulunan hayvanları kendi elleriyle besleyen öğrenciler, çalınan müzikler eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi.

Esenyurt Belediyesi, hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla Halil Akkanat Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler için Geçici Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bir gezi düzenledi. Servislerle okullarından alınan öğrenciler; kedi, köpek, keçi, tavuk, kuş ve tavşan gibi barınakta bulunan birçok hayvanı elleriyle besledi. Öğrenciler, çalınan müzikler eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi. Veteriner İşleri Müdürü Halil Çalış, öğrencilerle yakından ilgilenerek merkezin işleyişini anlattı. Hayvanlara yönelik barınma, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında bilgi veren Çalış, öğrencilerin sorularını yanıtladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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