LGS sınavı sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, sınav çıkışında duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler okul önünde heyecan yaşadı. Sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrenciler, iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın ardından okuldan çıktı. Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bekleyen veliler çocuklarını alkışlarla karşılarken, öğrenciler de sınava ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sınavın genel olarak iyi geçtiğini belirten öğrencilerden bazıları soruların beklediklerinden kolay olduğunu ifade ederken, bazı öğrenciler ise özellikle zorlandıklarını söyledi.

Çocuklarını okul önünde bekleyen veliler de sınav sürecinin hem öğrenciler hem de aileler açısından yoğun geçtiğini belirterek, tüm öğrencilere başarılar diledi. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler tercih sürecine hazırlanırken, sonuçların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacağı tarihe odaklandı.

"Çalışmama değdi güzel puan bekliyorum"

Sınavdan çıkan öğrencilerden Ayaz Samet, "Sınavım güzel geçti. Sadece matematik ve İngilizcede tökezledim. Hakkımızda hayırlısı olsun. Çalışmama değdi güzel puan bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Heyecan ve Stres bitti"

Umut Göz ise "Sınav Allah'a şükür çok iyi geçti. Biraz inkılap ve İngilizce biraz zordu. Sınava çok çalıştım. Sınav çok iyi geçti. Heyacan ve stres bitti" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı