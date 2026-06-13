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Gaziantep'te Serinlemek İçin Suya Giren İki Kardeş Boğuldu

Gaziantep'te Serinlemek İçin Suya Giren İki Kardeş Boğuldu
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde serinlemek amacıyla su birikintisine giren 4 çocuktan Murat Telli (13) ve ağabeyi Muhammet Mahmut Telli (15) boğularak hayatını kaybetti. Diğer çocukların durumu fark edip yardım istemesiyle kurtarma çalışmaları başlatıldı, ancak iki kardeş hastanede kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde serinlemek için su birikintisine giren 4 çocuktan 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Yavuzeli ilçesi kırsal Örenli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için mahallenin kırsal bölgesindeki su birikintisine giren 4 arkadaştan kardeş olan Murat Telli (13) ile Muhammet Mahmut Telli (15) kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden diğer çocuklar, arkadaşlarını kurtaramayınca sudan çıkarak durumu mahalle halkına bildirdi.

Hastaneye kaldırılan 2 kardeş kurtarılamadı

Olay yerine gelen mahalle halkı 2 kardeşi bilinci kapalı halde sudan çıkardıktan sonra ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 13 yaşındaki Murat Telli ile Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırılan ağabeyi 15 yaşındaki Muhammet Mahmut Telli yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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