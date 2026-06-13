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Kamp sandalyeleri piknik için değil, sınav maratonunu beklemek için açıldı

Kamp sandalyeleri piknik için değil, sınav maratonunu beklemek için açıldı
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2026 LGS merkezi sınavına giren öğrenciler ter dökerken, Konya'da veliler okul önlerinde kamp sandalyeleri ve masalar kurarak heyecanlı bekleyişe geçti. Veliler, çocuklarının emeklerinin karşılığını almasını diledi.

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınava giren öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler ise kamp sandalyeleri ile sokakları doldurdu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde merkezi sınav için Konya'da da binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Sınav maratonunun başlamasıyla birlikte öğrenciler sınıflarda ter dökmeye başladı. Veliler ise okul önlerindeki sokaklarda kamp sandalyeleri açarak heyecanlı bekleyişi sürdürdü.

"Ev düzenimizle, kahvemizi ve çayımızı aldık buraya geldik"

Çocuğunu sınav merkezine bıraktıktan sonra ailesiyle okul önünde kamp sandalyesi ve masalarını kurarak sınavın bitmesini bekleyen velilerden Gözde Akyol, "Bugün ailecek buradayız. Ev düzenimizle, kahvemizi ve çayımızı aldık buraya geldik. Çocuğumuzu beklemek için buradayız. Bizim için zorlu ve heyecanlı bir yıl oldu, çok emek verdiler. Emeklerimizin karşılığını almak için buradayız. Oğlumuz yoğun bir tempo ile çalıştı. Biz de ailesi olarak elimizden gelen desteği yapmaya çalıştık. İnşallah bundan sonrası için nasip diyoruz. Çocuklarımızın hepsi için hayırlısı olur" dedi.

Çocuklarını sınava getiren Osman Sevinç, "Bugün iki oğlum beraber sınava girecek. Bir yıl boyunca çalıştılar, emek verdiler, bugün emeklerinin karşılığını alacakları bir gün. Umarım başarılı olurlar. Bütün çocukların başarılı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

İkiz olan oğullarını sınava getiren anne Hülya Sevinç de "Çocuklarım ikiz olarak sınava giriyor, tatlı telaş. Hayırlısıyla sınava girer çıkarlar, başarılı olurlar inşallah. Daha önce kızımda bu heyecanı yaşadık. Şimdi de oğullarımda yaşıyorum. İnşallah hayrılısı olsun" şeklinde konuştu.

Çocuğunu sınava getiren Murat Sönmez ise, "Çocuklar 3-4 senedir emek veriyor. İnşallah hepsi hak ettiği yeri kazanır. Bekliyoruz, dualarımız onlarla. Heyecan çok var. Çocuğumuz sınavdai şu anda konuşamıyorum bile" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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