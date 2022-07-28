Lgs Birincisinden Kartal Belediye Başkanı Yüksel'e Ziyaret

Bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında tam puan alan Mustafa İlker Karakuş, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ziyaret etti.

Kartal Belediyesi çalışanlarından Çetin Karakuş ve eşi Ebru Karakuş, LGS'de tam puan alan oğulları Mustafa İlker Karakuş ve kızlarıyla birlikte Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında aileye, Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen eşlik etti.

Başkan Yüksel, Mustafa İlker Karakuş'un Kartal Belediyesi ailesi olarak kendilerini gururlandırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu güzel başarı için Mustafa'yı ve ailesini yürekten kutluyorum. Yeni bir yolculuk başlıyor, aynı disiplinle devam etmesini diliyorum. Babası Çetin Bey ile birlikte gelecekteki süreci de beraber takip edeceğiz. Genç kardeşimize Kartal Belediyesi ailesine bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum."

Ziyaretin sonunda Yüksel, Karakuş'a eğitim hayatında kullanması için bir dizüstü bilgisayar ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eserini hediye etti. Genç öğrencinin anne ve babası da Başkan Yüksel'e kendilerini ağırladıkları için teşekkür etti.