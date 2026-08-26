Sultangazi'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Sultangazi'de 'laf atma' nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma kanlı bitti. Olayda bıçaklanan Sinan Bıçakçı (36) hayatını kaybederken, Kadir B. ve Yunus Emre B. yaralandı.

Olay, 21 Ağustos Cuma günü saat 02.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında içki içtikleri öne sürülen Sinan Bıçakçı, Kadir B. ve Yunus Emre B.'nin bulunduğu noktaya bir otomobil yaklaştı.

"LAF ATMA" TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre otomobilden inen 2 kişi ile grup arasında "laf atma" nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar arasında kavga başladı.

Kavga sırasında taraflardan Enes S.'nin (19) otomobilden aldığı bıçakla gruba saldırdığı öne sürüldü. Sinan Bıçakçı, Kadir B. ve Yunus Emre B. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanırken, şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SİNAN BIÇAKÇI HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Sinan Bıçakçı, olaydan bir gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kavgada yaralanan Kadir B.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği, Yunus Emre B.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Olayın ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri olaya karışan kişilerin Enes S. (19) ve Sedat Ç. (26) olduğunu belirledi. Enes S.'nin "kasten yaralama" suçundan 4, Sedat Ç.'nin ise aynı suçtan 7 kaydının bulunduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TESLİM OLDU

Şüphelilerden Sedat Ç., olayın yaşandığı gün saat 14.30 sıralarında polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri ve ifadesinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Enes S.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı